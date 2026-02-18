В детском отделении новой поликлиники Октябрьского будут оказывать помощь 10 тыс. пациентов

В детском отделении новой поликлиники в Октябрьском в Люберцах будут оказывать медпомощь примерно 10 тыс. маленьких пациентов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

По словам заместителя главврача по детству Люберецкой больницы Елены Поздняковой, поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену. Из них 150 будет приходиться на детей. К учреждению уже прикреплены около 7 тыс. маленьких пациентов.

Поликлиника оснащена современным оборудованием. В ней обустроены кабинеты узких специалистов, блок диагностики. В ближайшее время здесь откроют массажный кабинет, физиотерапевтическое отделение и дневной стационар.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники, которая открылась в Лобне.