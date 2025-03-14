В детском саду «Аленушка» в Пушкинском округе завершились демонтажные работы

В поселке Зверосовхоза Пушкинского округа продолжается капитальный ремонт детского сада «Аленушка», который входит в состав МБОУ «Образовательный комплекс № 4», подрядчик завершил демонтаж внутренних конструкций и приступил к общестроительным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет бюджета, их планируют завершить к началу нового учебного года. Строителям предстоит обновить кровлю и фасад здания, заменить все инженерные коммуникации, напольные покрытия и потолки, провести внутреннюю отделку помещений, благоустроить прилегающую территорию и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в гимназии имени Примакова.