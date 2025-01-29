В детском саду «Улыбка» в Серпухове начался капремонт

Капремонт стартовал в здании детского сада «Улыбка» в Серпухове, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области. Работы проведут за счет бюджета.

Садик площадью почти 2 тыс. кв. м. расположен в поселке Пограничный. Все его помещения находятся в неудовлетворительном состоянии. Отопительную систему необходимо полностью заменить, вентиляционную — модернизировать. В ремонте нуждаются все групповые помещения и пищеблок.

В рамах ремонта в здании заменят инженерные системы, оборудуют видеонаблюдение и сигнализацию, приведут в порядок внутренние помещения, фасад и кровлю. Сейчас рабочие демонтируют внутренние конструкции. На площадке работают 35 человек.

Завершить ремонтные работы планируется в августе, чтобы в День знаний обновленный детсад уже открылся и принял воспитанников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году в регионе планируется ввести более 20 детских садов.