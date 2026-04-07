В девяти округах Подмосковья отремонтировали знаки на дорогах

Ремонт дорожных знаков провели в девяти округах Подмосковья
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]
Ремонт дорожных знаков провели на региональных дорогах в девяти округах Подмосковья. Об итогах работ рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Так, специалисты Мосавтодора определили выцветшие, поврежденные или отсутствующие знаки и привели их в порядок. Работы были проведены в Жуковском, Фрязине, Долгопрудном, Красногорске, Балашихе, Истре, Мытищах, Серпухове, Богородском округе.
К примеру, в Мытищах восстановили знаки на Осташковской улице в деревне Осташково, на Центральной улице в деревне Пирогово, на Осташковском шоссе в деревне Беляниново и на Волковском шоссе.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дорожные службы региона перешли на весенний период работы.