В девяти округах Подмосковья отремонтировали знаки на дорогах

Ремонт дорожных знаков провели на региональных дорогах в девяти округах Подмосковья. Об итогах работ рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, специалисты Мосавтодора определили выцветшие, поврежденные или отсутствующие знаки и привели их в порядок. Работы были проведены в Жуковском, Фрязине, Долгопрудном, Красногорске, Балашихе, Истре, Мытищах, Серпухове, Богородском округе.

К примеру, в Мытищах восстановили знаки на Осташковской улице в деревне Осташково, на Центральной улице в деревне Пирогово, на Осташковском шоссе в деревне Беляниново и на Волковском шоссе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дорожные службы региона перешли на весенний период работы.