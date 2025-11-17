В ДКЦ им. Л. М. Рошаля извлекли иглу из глотки подростка

В ДКЦ им. Л. М. Рошаля врачи спасли подростка с иглой в глотке. О необычном случае из практики медиков рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили девочку в возрасте 15 лет. Пациентка жаловалась на сильную боль в горле, рвоту с кровью и затрудненное глотание. Оказалось, что до этого ребенок из любопытства проглотил иглу.

Медики провели рентгенографию и гастроскопию. Выяснилось, что инородное тело находится в гортаноглотке. Пациентку незамедлительно направили на операцию. В ходе нее врачи с помощью эндоскопических щипцов, клинка для прямой ларингоскопии и хирургического зажима аккуратно вытащили иглу.

Операция прошла успешно. Инородное тело не успело навредить слизистой пациентки. Сейчас она готовится к выписке.

