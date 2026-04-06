В ДКЦ им. Л. М. Рошаля помогли подростку с переломами и укушенными ранами после падения с дерева на собаку

Специалисты ДКЦ им. Л. М. Рошаля помогли подростку, который упал с дерева прямо на собаку своей возлюбленной и получил переломы с укушенными ранами. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В КДЦ «Ромашка» поступил молодой человек с двумя закрытыми переломами левой руки и укушенными ранами живота. Выяснилось, что он пригласил одноклассницу на прогулку и, чтобы впечатлить ее, забрался на дерево. Однако ветки не выдержали его веса, и юноша упал — прямо на собаку девушки. В результате животное от испуга покусало его.

Врачи центра экстренно перенаправили мальчика в ДКЦ им. Л. М. Рошаля. Там пациента тщательно обследовали, вправили ему кость, наложили гипс провели профилактику от бешенства. Операция и госпитализация молодому человеку не потребовались, и его выписали в стабильном состоянии.

