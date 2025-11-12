В ДКЦ им. Л. М. Рошаля провели две уникальные операции детям с редким пороком сердца

Специалисты ДКЦ им. Л. М. Рошаля успешно прооперировали двоих детей с редким пороком сердца. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение доставили двоих детей в возрасте двух и десяти лет с аномалией Эбштейна. При этой патологии один из сердечных клапанов смещен в правый желудочек, и его створки работают плохо. Из-за этого кровь может течь в обратном направлении, что нарушает работу сердца.

Детей прооперировали, проведя им пластику клапанов с использованием их собственных тканей сердца. В отличие от имплантированного, «живой» клапан будет расти вместе с ребенком.

Для проведения операций в подмосковное учреждение пригласили профессора, главного детского кардиохирурга комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Рубена Мовсесяна.

Обе операции прошли успешно. Сейчас дети находятся в стационаре. В ближайшее время их выпишут.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как в регионе идет развитие детского здравоохранения.