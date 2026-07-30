В ДКЦ им. Л. М. Рошаля спасли девочку с опухолью, которая сдавила легкое и сместила сердце

Специалисты ДКЦ им. Л. М. Рошаля спасли девочку с огромной опухолью, которая сдавила ей легкое и сместила сердце. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение доставили из Калининграда девочку с доброкачественной опухолью вилочковой железы. Новообразование было выявлено, когда ребенку был 1 год. Со временем оно увеличилось в размерах и в результате заняло половину грудной полости. Опухоль сдавила легкое и бронхи, а также сместила сердце пациентки.

Ребенка направили на операцию. В ходе нее врачи осторожно с помощью ультразвукового скальпеля и микрохирургических инструментов отделили новообразование от окружающих тканей и извлекли.

Операция прошла успешно и без осложнений. После нее легкое пациентки расправилось, и дыхание восстановилось. На 18-й день ребенка выписали домой.

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