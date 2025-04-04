В ДКЦ им. Рошаля помогли девочке с редкой аномалией сердца

Специалисты ДКЦ им. Л. М. Рошаля помогли 6-летней девочке с редкой аномалией сердца. Ребенка успешно прооперировали, теперь малышка может жить без каких-либо ограничений, рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил ребенок с дефектом межпредсердной перегородки. При этой патологии между правым и левым предсердиями имеется отверстие. В результате насыщенная кислородом кровь из левого предсердия попадает в правое. Это приводит к увеличению нагрузки на сердце и легкие.

У маленькой пациентки выявили сразу три дефекта, а также аневризму в межпредсердной перегородке. Из-за этого врачи не могли установить окклюдер для закрытия дефекта. В результате было принято решение о эндоваскулярной операции по закрытию дефекта.

«Благодаря внутрисосудистой методике нам удалось избежать хирургической операции на открытом сердце, что значительно сокращает время восстановления пациента и снижает риск осложнений», — рассказал заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Михаил Комиссаров.

Операция длилась около часа и прошла успешно. Девочка уже выписана домой.

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