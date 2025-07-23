В ДКЦ им. Рошаля помогли ребенку, у которого мочевой пузырь из-за спазма был в шесть раз меньше нормы

Специалисты Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля помогли 7-летней девочке, у которой мочевой пузырь был в шесть раз меньше нормы. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила девочка с пороком развития спинного мозга и мочевым пузырем объемом 30 мл при норме 180 мл. Из-за этого пациентка страдала от недержания мочи и не могла ходить в школу.

В ходе обследования выяснилось, что маленький объем пузыря объяснялся поражением нервных окончаний — орган постоянно находился в состоянии спазма.

Врачи направили ребенка на операцию. В ходе нее в 40 точек стенки мочевого пузыря был введен ботулотоксин В результате мышцы расслабились, и процесс наполнения органа был нормализован. Спустя неделю объем пузыря увеличился до 180 мл.

Сейчас девочка чувствует себя хорошо, ее уже выписали. Теперь ребенка ждет курс реабилитации.

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