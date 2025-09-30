В ДКЦ им. Рошаля с начала года провели порядка 900 тыс. телемедицинских консультаций для детей

Специалисты ДКЦ им. Л. М. Рошаля с начала года провели порядка 900 тыс. телемедицинских консультаций для детей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

«Такой формат помогает значительно снизить нагрузку на поликлиники и сделать медицинскую помощь более доступной и удобной для семей», — отметила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно только после очного приема. Запись доступна на сайте «Здоровье», по телефону 122, на приеме, через инфомат или в приложении «РТ ДокторОнлайн».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об уникальности региональных перинатальных центров региона.