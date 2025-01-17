В ДКЦ им. Рошаля спасли 2-месячного мальчика с врожденной непроходимостью кишечника

Специалисты Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля спасли двухмесячного ребенка с врожденной кишечной непроходимостью. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил мальчик с болями, рвотой, задержкой дефекации. Выяснилось, что у маленького пациента мальротация кишечника — врожденная аномалия поворота и фиксации кишечника.

Ребенка экстренно направили на операцию. Через небольшой разрез на коже врачи устранили заворот кишечника и зафиксировали петли толстой кишки в правильном положении.

Операция прошла успешно, и проходимость кишечника пациента была полностью восстановлена. На данный момент мальчик выписан на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что с момента открытия в ДКЦ им. Рошаля оказали медицинскую помощь более чем 32 тыс. детей.