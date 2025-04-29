В ДКЦ им. Рошаля спасли 9-летнего мальчика с редкой аневризмой в сосудах головного мозга

Специалисты ДКЦ имени Л. М. Рошаля спасли 9-летнего мальчика, у которого была выявлена редкая аневризма в сосудах головного мозга. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил ребенок с редкой аневризмой ствола основной артерии. В связи с патологией маленькому пациенту грозили инсульт или кровоизлияние в мозг.

Мальчика направили в отделение нейрохирургии для проведения операции. Используя технологии имплантации поток-перенаправляющего стента, врачи провели рентгенэндоваскулярную операцию. В частности, через бедренную артерию пациента был проведен катетер и установлен имплант в области аневризмы.

Операция прошла успешно. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан. Теперь его ждет реабилитация.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о важности открытия новых медучреждений в области. Он заявил, что благодаря этому удается спасать больше жизней.