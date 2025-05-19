В ДКЦ им. Рошаля спасли ребенка с огромной кистой в легком
Врачи ДКЦ им. Рошаля удалили ребенку 15-сантиметровую кисту легкого
Фото: [Медиасток.рф]
Специалисты Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля спасли ребенка с огромной кистой в правом легком. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
В учреждение поступил мальчик в возрасте восьми месяцев. В верхней доли его правого легкого была выявлена киста размером 15 см. Она сдавливала здоровую ткань органа и не давала ему полноценно развиваться.
Ребенка направили на операцию. Врачи без разреза аккуратно удалили кисту вместе с пораженной частью легкого.
Операция длилась около часа и прошла успешно. На данный момент ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан домой.
Ранее сообщалось, что медики Подмосковья спасли пациента, у которого на фоне интоксикации отказали органы и произошел разрыв кишечника.