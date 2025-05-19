Врачи в Люберцах спасли мужчину, у которого отказали органы и лопнул кишечник из-за отравления

Специалисты Люберецкой областной больницы спасли мужчину, у которого отказали органы и произошел разрыв кишечника из-за интоксикации. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили мужчину в возрасте 31 года, впавшего в кому. У пациента наблюдалось затрудненное дыхание.

В ходе обследования врачи выявили у мужчины двустороннюю пневмонию. Также анализы крови говорили о том, что у него отказывают почки и печень. Причиной стало действие неустановленного токсина.

Пациента подключили к аппарату ИВЛ и к аппарату искусственной почки. Кроме того, ему назначили антибиотики для борьбы с пневмонией.

Спустя сутки дыхательная деятельность пациента восстановилась. Когда он начал приходить в сознание, его дополнительно обследовали и обнаружили разрыв кишечника. Мужчину экстренно направили на операцию. Хирурги удалили поврежденный участок тонкой кишки и установили стому для выведения содержимого кишечника.

Пациент длительное время провел в реанимации, после чего был переведен в хирургическое отделение. Сейчас он чувствует себя хорошо и уже выписан. В дальнейшем его ждет операция по удалению калоприемника.

Ранее в министерстве сообщили, что подмосковные врачи спасли пациентку с огромной опухолью почки. Ее размер составлял 10 × 9 см.