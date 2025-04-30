В ДКЦ им. Рошаля успешно прооперировали новорожденного ребенка с редкой грыжей спинного мозга

Специалисты Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля успешно прооперировали новорожденного ребенка с редкой грыжей спинного мозга. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение прямо из родильного дома поступил мальчик в возрасте трех дней с менингомиелоцеле — это грыжа спинномозгового канала, которая могла стать причиной ослабления силы мышц ног маленького пациента.

Врачи приняли решение прооперировать младенца. Они аккуратно отделили спинной мозг от грыжевого мешка и восстановили нормальную анатомию позвоночного канала.

Операция длилась два часа и прошла успешно. Ребенок быстро восстановился, его выписали на седьмые сутки после хирургического вмешательства.

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