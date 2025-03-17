В ДКЦ им. Рошаля восстановили зрение мальчику, который ножом попал себе в глаз

Специалисты Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля восстановили зрение 4-летнему мальчику, который ножом попал себе в глаз. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил ребенок с тяжелой травмой глаза. Выяснилось, что дома он взял в руки нож и случайно попал им себе в левый глаз. В результате нож разрезал роговицу, радужку, хрусталик и часть структур глазного яблока. Из-за этого отслоилась сетчатка, и ребенок ослеп.

Мальчика экстренно направили на операцию. Ее провели в два этапа. Сначала врачи придали структурам глазного яблока правильное положение, убрали погибшие ткани и вернули сетчатку в правильное положение. Также в глаз ввели лекарство для предотвращения распространения инфекции. После этого медики дополнительно закрепили сетчатку с помощью специальной ленты.

Операция прошла успешно. Хирургам удалось спасти глаз пациента и сохранить его зрительные функции. На данный момент ребенок чувствует себя хорошо, его уже выписали.

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