В Дмитрове на форуме «Управдом» обсудили итоги капитального ремонта

На форуме в Дмитрове обсудили итоги и планы капитального ремонта

Фото: [Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области]

В Дмитровском округе состоялся форум «Управдом», организованный при участии Фонда капитального ремонта Московской области. Мероприятие стало важной площадкой для открытого диалога между жителями, представителями власти и профессионалами сферы ЖКХ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Центральными темами встречи стали итоги реализации программы капитального ремонта в прошлом году и формирование задач на этот год. Участники детально проанализировали, насколько качественно и в какие сроки выполнялись работы, обсудили проблемные моменты и пути их решения.

Особое внимание уделили вопросам формирования краткосрочных планов ремонта. Специалисты ответили на многочисленные вопросы граждан: рассказали о порядке замены лифтов, особенностях ремонта отмосток и модернизации пожарных систем.

Помимо тематики капремонта, участники форума затронули ряд других актуальных вопросов. Обсуждали меры обеспечения газовой безопасности в многоквартирных домах, цифровые инструменты взаимодействия собственников жилья, сезонную подготовку жилого фонда. С одной стороны, участники рассмотрели итоги весенних мероприятий по обслуживанию домов и придомовых территорий. С другой — уже начали планировать осенне‐зимний период 2026–2027 годов.

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что капитальный ремонт до 2028 года затронет свыше 5,3 тыс. многоквартирных домов.

