В Дмитрове оштрафовали местного жителя, который похитил из храма крест-мощевик

В Дмитрове вынесли приговор местному жителю в возрасте 37 лет, который похитил из храма крест-мощевик. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, преступление было совершено в Никольском храме в селе Озерецкое. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в храм и похитил крест-мощевик, положив его в рюкзак.

Личность преступника установили по записям камер видеонаблюдения. Мужчина был задержан у себя дома — в одном из СНТ округа. Там же было найдено похищенное.

На злоумышленника завели уголовное дело. В ходе расследования ему была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Впоследствии дело было передано в суд. Мужчину признали виновным и назначили ему штраф.

Ранее в Сергиевом Посаде был задержан мужчина, похитивший мопед и совершивший грабеж.