В Сергиевом Посаде мужчину задержали за кражу мопеда и грабеж

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Сергиево-Посадскому округу задержали 41-летнего местного жителя, которого подозревают в краже мопеда, припаркованного возле одного из домов на улице Глинки. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что он совершил кражу ночью в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Мужчину задержали на одной из улиц города, мопед нашли и вернули владельцу.

«Находясь под подпиской о невыезде, правонарушитель в подъезде многоквартирного дома совершил нападение на женщину и похитил у нее сумку, в которой находились деньги и телефон», — добавила Петрова.

Полицейские задержали нападавшего во Владимирской области, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ. Ему грозит заключение под стражу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 42 тыс. преступлений.