В Дмитрове появится новый комплекс по производству и хранению кормов для форели и питомцев

В Дмитровском округе расширят импортозамещающее предприятие — там возведут склад для хранения и отправки кормов для животных грузооборотом до 29 тыс. тонн ежегодно. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Застройщиком выступает компания «Научно-производственный центр кормовых технологий» (НПЦКТ), которая выпускает продукцию под торговой маркой AlphaPe. Инспекторы ведомства контролируют проведение работ. Комплекс будет состоять из складской зоны и зоны административно-бытовых помещений, где будут осуществлять прием, хранение и отправку грузов потребителям.

Производитель также возводит цеха по производству кормов для аквакультуры и цеха по производству нового ассортимента кормов и лакомств для кошек и собак. Там также появится лаборатория, где будут разрабатывать новые рецептуры. Инвестиции в строительство и запуск комплекса составят 2,5 млрд рублей. Ввести в эксплуатацию новый цех и склад планируется поэтапно в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.