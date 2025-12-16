В Дмитрове появится цифровой промышленный коворкинг

В деревне Спас-Каменка городского округа Дмитров появится новый производственно-складской комплекс «Цифровой промышленный коворкинг Индастриал Сити «Дмитровский I», застройщиком выступит ООО ЦПК «ИС ДМИТРОВСКИЙ». Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства контролируют ход проведения работ. Строители возведут четыре здания общей площадью около 41 тыс. кв. м, где будут осуществлять сборку системных блоков для персональных компьютеров, производство пневмоавтоматики и хранение товаров. Завершить работы планируют в ноябре 2027 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.