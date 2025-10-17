В Дмитрове пройдет фестиваль-конкурс народного танца «Князевские встречи

В субботу, 25 октября, в Дмитрове в ЦДК «Созвездие» пройдет ежегодный VII Областной открытый фестиваль-конкурс народного танца «Князевские встречи», в нем примут участие более 1 тыс. участников из 27 округов Подмосковья. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.