В Дмитрове пройдет фестиваль-конкурс народного танца «Князевские встречи

Фестиваль-конкурс народного танца «Князевские встречи» состоится в Дмитрове
Фото: [Министерство культуры и туризма МО]
В субботу, 25 октября, в Дмитрове в ЦДК «Созвездие» пройдет ежегодный VII Областной открытый фестиваль-конкурс народного танца «Князевские встречи», в нем примут участие более 1 тыс. участников из 27 округов Подмосковья. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В рамках конкурсной программы 45 хореографических коллективов представят 75 постановок. Их оценят по номинациям «Сценический русский народный танец», «Танцы народов мира» и «Стилизованный русский народный танец». Кроме того, в рамках мероприятия состоится круглый стол для руководителей коллективов с участием членов жюри.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
*Возрастное ограничение 0+