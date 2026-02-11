В Дмитрове пройдет выставка «Больше, чем жизнь»

В четверг, 19 февраля, в Музейно-выставочном комплексе музея-заповедника «Дмитровский кремль» откроется выставка «Больше, чем жизнь», посвященная творчеству народного художника Зураба Церетели и академиков Российской академии художеств. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Посетителям представят около 70 работ, основную часть которых составят живописные и скульптурные произведения советского и российского художника-монументалиста, скульптора, живописца и педагога Зураба Церетели. Кроме того, в экспозицию войдут произведения более 20 мастеров искусства, представителей русской и советской реалистической школы второй половины XX века. Посетить выставку можно будет до 12 апреля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

*Возрастное ограничение 0+