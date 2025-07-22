В Дмитрове прокуратура направила в суд дело семьи, пытавшейся сбыть наркотики

Дмитровская городская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Москвы, его жены, отца и брата, которых обвиняют в покушении на сбыт наркотических средств по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По его данным, молодой человек вместе с соучастниками вступили в сговор, направленный на совершение незаконного сбыта запрещенных веществ на территории России. К этой деятельности он привлек членов своей семьи. Они перевезли часть наркотиков в дом отца в селе Игнатово Дмитровского округа, а часть — в столичную квартиру. После этого они расфасовали наркотики в мелкие упаковки, некоторые из которых успели разместить в различных местах.

Их деятельность пресекли в феврале 2024 года, уголовное дело направлено в Дмитровский городской суд.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье снизилось число преступлений. По итогам шести месяцев 2025 года в регионе было зарегистрировано 35,85 тыс. преступлений (- 0,8%).