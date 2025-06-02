В Дмитрове прокуратура проконтролирует установление обстоятельств гибели подростка

Дмитровская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств гибели 13-летнего подростка. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Инцидент произошел в поле вблизи деревни Нижнево Дмитровского округа. По данным ведомства, утром 28 мая 35-летний тракторист осуществлял сельскохозяйственные работы вместе с помощником — 13-летним подростком. Впоследствии он не заметил его и наехал на него. Мальчика затянуло в движущийся механизм культиватора, от полученных травм он скончался на месте.

«Испугавшись содеянного и желая скрыть несчастный случай, мужчина сбросил тело погибшего в реку, где спустя несколько дней его обнаружил местный житель», — отметили в сообщении.

По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ, тракториста задержали. Вскоре суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.