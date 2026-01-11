В Дмитрове прошел рождественский фестиваль аэростатов «Яблоки на снегу». Мероприятие открыло новый воздухоплавательный сезон, отметили в администрации округа.

Зимой в Подмосковье организуют более 1 тыс. спортивных и культурных мероприятий, сообщили до этого в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Фестиваль аэростатов прошел на поле у села Перемилово. В его рамках в небо запустили 30 аэростатов.

Первым в воздухе закружился шар дмитровского клуба «Аэровальс» с Дедом Морозом и Снегурочкой. Перед полетом они раздали зрителям и пилотам мороженое и другие сладкие подарки. Следом взлетел аэростат Московского клуба воздухоплавания и других участников фестиваля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил жителей региона на массовые мероприятия, которые проходят зимой в области.