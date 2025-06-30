В Дмитрове прошел старт велосезона серии заездов Gran Fondo Russia-2025

В Дмитрове прошел второй подмосковный старт велосезона серии заездов Gran Fondo Russia-2025, в нем приняли участие более 1 тыс. участников. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Участники могли выбрать классическую дистанцию на 30 км и два нестандартных маршрута на 45 км и 88 км, заезд шел на территории парка «Волен».

Первый заезд прошел в подмосковном Волоколамске, третий – пройдет 24 августа в Серпухове. Заключительный старт сезона в регионе состоится в Рузе 21 сентября. Оставить заявку на участие можно на сайте. Заезды проводят в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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