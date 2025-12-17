В Дмитрове проведут реконструкцию Внуковской школы

В Дмитрове продолжаются работы по реконструкции Внуковской школы со строительством пристройки, работы ведутся в рамках госпрограммы за счет средств областного бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Строители выполняют кладку перегородок на третьем этаже, электромонтажные и сантехнические работы и не только. Фасадные работы завершены на 60%.

Новый учебный корпус будет рассчитан на 350 мест, там разместят учебные классы, помещения для групп продленного дня, спортивный зал, актовый зал, столовую с пищеблоком, библиотеку с медиатекой. Основное здание школы обновят. На прилегающей территории появятся спортивные и детские игровые площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий. Учреждение откроют в 2027 году.

