В Дмитрове расширят производство ковров

Компания «РОЯЛТАФТ» расширит производство ковров и построит новый завод по изготовлению ковровых изделий в индустриальном парке «Подосинки» в Дмитровском округе в рамках второго этапа реализации проекта, на эти цели направят 3 млрд рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«После завершения строительства в 2028 году для жителей Московской области будет создано не менее 200 рабочих мест», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Первое здание завода достроят в 2025 году, второе — в 2028-м. Он будет иметь суммарную площадь производственно-складских помещений 46 тыс. кв. м. Его мощность составит от 15 до 25 млн кубических метров ковровых изделий в год.

Генеральный директор ООО «РОЯЛТАФТ» Кади Суменов уточнил, что компания использует в производстве российское сырье, что помогает сократить стоимость изготовления товаров. Напомним, что подобрать площадку для реализации инвестпроекта можно на инвестиционной карте региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.