В Дмитрове специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли рабочего, упавшего в технический отсек
Спасатели помогли мужчине, который упал в технический отсек на заводе в Дмитрове
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
Подмосковные спасатели помогли сотруднику завода в Дмитрове, который упал в технический отсек. Инцидент произошел в поселке Некрасовский, рассказали в ГКУ МО «Мособлпожспас».
На предприятии по производству металлоконструкций один из работников 1978 года рождения упал в трехметровый бетонный проем в полу. Из-за полученных травм мужчина не мог двигаться и тяжело дышал.
Прибывшие на место спасатели спустились в отсек и закрепили пострадавшего на носилках. После этого его подняли наверх, используя подъемный кран.
После этого спасатели передали мужчину медикам. С множественными травмами он был доставлен в медучреждение.
Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев поздравил подмосковных спасателей с профессиональным праздником. Глава региона рассказал, что в области трудятся 19 тыс. таких специалистов.