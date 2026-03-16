В Дмитрове уже на четверть отремонтировали дошкольное отделение гимназии «Логос»

В Дмитрове уже на 25% выполнили капитальный ремонт дошкольного отделения гимназии «Логос». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Учреждение, расположенное на Кропоткинской улице, ремонтируют в рамках госпрограммы Подмосковья за счет бюджетных средств. Площадь здания составляет более 1,9 тыс. кв. м.

На площадке трудятся 34 человека, также используются две единицы спецтехники. Сейчас рабочие приводят в порядок фасад и кровлю, устанавливают внутренние перегородки, штукатурят стены, прокладывают инженерные сети. Ремонт завершится в текущем году.

