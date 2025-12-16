В Дмитрове в Новогоднем турнире по гольфу приняли участие 18 школьных команд

Новогодний турнир по гольфу прошел в Дмитрове. В состязаниях приняли участие 18 школьных команд, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

За победу в турнире боролись более 80 учащихся вторых – седьмых классов из пяти округов: Дмитрова, Шаховской, Щелково, Люберец и Раменского.

Победу одержали представители Деденевской школы имени Н. К. Крупской Дмитрова. Лучшим тренером турнира стал наставник команды из Дмитрова Павел Огоньков.

По словам президента Федерации гольфа Подмосковья Валерия Гаврилова, подобные турниры проводятся три раза в год. Два состязания проходят на поле «Дмитров Гольф Резорт», а предновогодние — в футбольном манеже.

«Детям нужен соревновательный процесс, потому что без состязаний не будет роста. Ну и, конечно, мы хотим для детей сделать праздник», – сказал он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в регионе развивают спортивные объекты и повышают их эффективность.