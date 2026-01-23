В Дмитрове взяли под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве двух человек и поджоге

В Дмитрове заключили под стражу 25-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве двух человек и поджоге по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 2 ст. 167 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел в январе 2026 года в одной из квартир. Обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения, когда умышленно нанес ножом множественные удары в область грудной клетки двум знакомым. Потерпевшие скончались на месте происшествия. После этого злоумышленник совершил поджог квартиры, чтобы скрыть следы преступления.

