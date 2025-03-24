В Дмитрове задержали местного жителя, который в ходе пьяной ссоры избил своего брата

В Дмитрове был задержан местный житель 1984 года рождения за избиение своего брата во время пьяной ссоры. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Преступление было совершено в квартире одного из жилых домов на улице Космонавтов. Подозреваемый и его брат 1986 года рождения распивали алкогольные напитки и поссорились. В ходе разборок старший брат нанес младшему телесные повреждения.

Пострадавшего госпитализировали с травмами. Злоумышленника задержали. Выяснилось, что он уже был судим. На мужчину завели уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье осудят жителя Пушкино, который избил до смерти своего знакомого.