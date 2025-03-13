Житель Пушкино, избивший до смерти своего знакомого, предстанет перед судом

В Подмосковье предстанет перед судом 23-летний житель Пушкино, который в декабре прошлого года избил до смерти своего знакомого. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, ночью 1 декабря в хостеле в Ивантеевке мужчина нанес приятелю как минимум 16 ударов руками и ногами, а также стулом. Потерпевшего госпитализировали с травмами, но он скончался в медучреждении.

Отмечается, что в момент совершения преступления злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, выяснилось, что мужчина уже был судим.

Уголовное дело, возбужденное в отношении злоумышленника, было направлено в Ивантеевский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под стражей.

Ранее сообщалось, что жителя Волоколамска, убившего двоих пенсионеров в 2021 году, приговорили к 16 годам колонии.