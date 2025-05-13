В Дмитрове задержали мужчину, обустроившего в квартире теплицу по выращиванию наркотиков

Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России и УМВД России по Дмитровскому округу задержали в Яхроме 36-летнего местного жителя, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что в одной из комнат своей квартиры он оборудовал теплицу для выращивания запрещенных веществ.

Сам задержанный уточнил, что он изготавливал наркотики для дальнейшего распространения. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ему грозит заключение под стражу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.