В Дмитрове задержали мужчину, подозреваемого в квартирной краже

Сотрудники уголовного розыска УМВД России «Дмитровское» задержали 42-летнего уроженца ближнего зарубежья, которого подозревают в совершении квартирной кражи. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что он повредил личинки замков входной двери и незаконно проник в квартиру, расположенную в одном из домов города. Оттуда он похитил наручные часы, ювелирные изделия и денежные средства. Его личность установили по записям с камер видеонаблюдения, мужчину задержали по месту временного проживания в Звенигороде. В ходе обыска его квартиры была найдена часть похищенного имущества.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ, нарушителю грозит заключение под стражу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье снизилось число преступлений. По итогам шести месяцев 2025 года в регионе было зарегистрировано 35,85 тыс. преступлений (- 0,8%).