В Дмитрове задержали женщину, которая нанесла мужу ножевое ранение

В ГУ МВД России по Московской области сообщили о задержании жительницы Дмитрова, которая напала с ножом на своего супруга. Инцидент произошел в деревне Дубровки.

По данным ведомства, супруги находились в квартире дома на Триумфальной улице и распивали спиртное. В какой-то момент между парой произошла ссора, и жена нанесла мужу ножевое ранение.

В результате мужчина 1987 года рождения был госпитализирован. Его супругу — гражданку 1993 года рождения — задержали. На женщину завели уголовное дело.

Ранее в ведомстве рассказали, что в Раменском задержали мужчину, который ранил ножом своего знакомого.