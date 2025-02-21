В Раменском задержали мужчину, который ранил ножом своего знакомого

В Раменском был задержан местный житель с судимостью, который нанес ножевое ранение своему приятелю. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Преступление было совершено в квартире дома на улице Чугунова. В помещении распивали алкогольные напитки двое мужчин 1986-го и 1988 годов рождения. Во время посиделок между ними вспыхнула ссора, и один из мужчин ударил старшего приятеля ножом.

С ранением пострадавшего мужчину госпитализировали. На нападавшего завели уголовное дело. Злоумышленник был заключен под стражу.

Ранее в Долгопрудном была арестована местная жительница в возрасте 66 лет, которая зарезала своего мужа. Причиной стали унижения со стороны супруга.