В Дмитрове заключили под стражу тракториста, из-за которого погиб подросток

В Дмитрове заключили под стражу тракториста, от действий которого погиб 13-летний подросток. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

В сообщении уточнили, что он является гражданином одного из государств ближнего зарубежья без постоянной регистрации на территории Подмосковья. Это дает ему возможность скрыться от органов предварительного следствия и суда.

Представитель Дмитровской городской прокуратуры поддержал ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд его удовлетворил и заключил мужчину под стражу до 31 июля 2025 года.

Инцидент произошел в поле вблизи деревни Нижнево Дмитровского округа. По данным ведомства, утром 28 мая 35-летний тракторист осуществлял сельскохозяйственные работы вместе с помощником — 13-летним подростком. Впоследствии он не заметил его и наехал на него. Мальчика затянуло в движущийся механизм культиватора, от полученных травм он скончался на месте. По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ.