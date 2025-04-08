В Дмитровской больнице ввели в работу новый аппарат для рентген-диагностики
Новый рентген-аппарат начал работать в Дмитровской больнице
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Деденевском поликлиническом отделении Дмитровской больницы ввели в работу новый цифровой аппарат для рентген-диагностики. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
Техника была приобретена по поручению губернатора Подмосковья в рамках реализации нацпроекта. На эти цели выделили выше 22 млн руб.
В общей сложности с начала текущего года в Подмосковье ввели в работу 34 единицы тяжелого медицинского оборудования.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ходе работ по закупке в медучреждения региона рентген-аппаратов С-дуга.