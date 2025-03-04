В Дмитровском ликвидировали нарколабораторию, организованную в частном доме

Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России и УМВД России по Дмитровскому округу при взаимодействии с УФСБ России по Москве и Московской области и поддержке Росгвардии задержали четверых граждан одной из стран Прибалтики и жителя Москвы, которых подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что до этого полицейские получили информацию о том, что в частном доме в деревне Хвостово Дмитровского округа занимаются изготовлением запрещенных веществ. Они установили, что в одной из комнат была оборудована нарколаборатория.

Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в ее организации на месте инцидента, еще двое соучастников были задержаны в Москве. В отношении них возбудили уголовное дело по ч.5 ст. 228.1 УК РФ, им грозит заключение под стражу.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Протвино ликвидировали нарколабораторию.