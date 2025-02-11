В подмосковном Протвино ликвидировали нарколабораторию

Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России, УНК ГУ МВД России по Московской области и УМВД России «Серпуховское» задержали 38-летнего местного жителя, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что он организовал производство запрещенных веществ на балконе в квартире жены, расположенной в доме на улице Московской в городе Протвино. Сам задержанный сообщил, что изготавливал наркотики, чтобы потом «сбыть с помощью тайников-закладок»

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ, ему грозит заключение под стражу.

Ранее сообщалось, что более 1 кг наркотиков нашли в квартире и гараже жителя Дубны.