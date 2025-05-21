В Дмитровском мужчину задержали за нападение на продавца магазина

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Дмитровскому округу задержали 55-летнего местного жителя, которого подозревают в совершении разбойного нападения на продавца продуктового магазина в поселке Деденево. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что вооруженный ножом мужчина зашел в магазин и потребовал у продавщицы передать ему алкоголь и сигареты. После этого мужчина начал избивать сотрудницу, однако она смогла отобрать у него нож и отбросить в сторону. Женщина выбежала на улицу, а нападавший — скрылся с места происшествия.

Оперативники смогли установить личность подозреваемого по камерам видеонаблюдения. Его задержали в поселке возле одного из домов. В отношении него возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ, ему грозит заключение под стражу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.