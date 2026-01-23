В Дмитровском округе появилось школьное лесничество «Лесные инноваторы»

В Дмитровском округе заработал новый экологический и образовательный проект — школьное лесничество «Лесные инноваторы», созданное на базе МОУ «Гимназия „Дмитров“» в рамках соглашения о сотрудничестве с Дмитровским филиалом ГАУ МО «Мособллес». Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

В рамках проекта школьники будут формировать ответственное отношение к природным ресурсам. Деятельность лесничества будет осуществляться под руководством специалистов Дмитровского филиала «Мособллеса». Участники изучат основы лесной экологии, ботаники, зоологии и лесоводства, примут участие в практических мероприятиях по уходу за лесами, посадке лесных культур и не только. Их также познакомят с возможностями использования GPS-навигации и ГИС-технологий, фотоловушек и другим.

