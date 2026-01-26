В Дмитровском округе возведут новый логистический комплекс

В рабочем поселке Деденево Дмитровского округа продолжается строительство нового современного склада металлов — его стройготовность достигла 30%, застройщиком выступает компания АО «Калинов Родник». За ходом возведения объекта следят инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Строители возведут одноэтажное здание площадью около 4 тыс. кв. м. Его оснастят современным оборудованием и системами хранения продукции. В помещениях смогут размещать продукцию различного габарита и веса, что позволит оптимизировать логистику поставок металлоизделий и сократить расходы на хранение сырья и готовой продукции. Завершить работы планируют в четвертом квартале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о лидерских показателях Подмосковья по экономическому росту и инвестициям.