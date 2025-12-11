В Дмитровском округе ввели в эксплуатацию новые дома в ЖК «Мечта»

В Дмитровском округе продолжается строительство загородного жилого комплекса «Мечта», ООО СЗ «Мега-Мечта» выдали разрешение на ввод в эксплуатацию двух новых жилых домов в квартале «Лесная мелодия». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь коттеджа «Престиж» составила 267 кв. м, на двух этажах расположены шесть комнат. Второй дом «Восторг» площадью 185 кв. м расположен вблизи лесной зоны. Дома предназначены для круглогодичного проживания. Жителям комплекса доступны детские сады и школы, секции, кафе, магазины, аптеки и бытовые сервисы.

