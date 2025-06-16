В Дмитровском округе выпустили более 500 утят

В июне в Дмитровском округе прошло ежегодное мероприятие по выпуску утят в естественную среду обитания. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В мероприятии приняли участие специалисты Дмитровской ветеринарной станции и представители Дмитровского общества охотников и рыболовов. Утят вырастили в специализированном инкубаторе Заповедного охотхозяйства «Загорское», перед выпуском их здоровье проверили ветеринарные врачи.

В течение месяца специалисты будут наблюдать за утятами, чтобы обеспечить их безопасность и помочь адаптироваться к новым условиям. После этого их распределят по другим водоемам охотхозяйства.

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