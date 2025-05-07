В Дмитровском округе задержали отца и сына, совершивших серию краж на дачных участках

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Дмитровскому округу задержали 54-летнего жителя Талдома и его 33-летнего сына, которых подозревают в совершении серии краж на территории садовых товариществ. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что они подыскивали дачные участки, на которых отсутствовали жильцы, и проникали в дома и подсобные помещения. Им удалось совершить восемь краж на общую сумму более 260 тыс. рублей.

По данным фактам возбудили уголовные дела по ч. 2 и ч.3 ст. 158 УК РФ. Полицейским удалось установить автомобиль подозреваемых по записям с камер видеонаблюдения. Мужчин задержали в иномарке в момент, когда они выезжали из СНТ в Талдомском округе. В доме и гараже их родственников в ходе обысков нашли часть похищенного имущества. Теперь им грозит заключение под стражу.

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